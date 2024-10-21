Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 22 жовтня

На Львівщині завтра існує загроза виникнення пожеж, — синоптики
Погоду у Львові та області у вівторок, 22 жовтня, прогнозують хмарну та вранці туман. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +16...+18 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода на Львівщині 22 жовтня
Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, вітер південний 3-8 м/с.
Вночі температура повітря становитиме -1...+4 °С, а вдень +14...+19 °С.
У Львові вночі очікується близько 0...+2 °С,
вдень — +16...+18 °С.
Пожежна небезпека на Львівщині 22 жовтня
Завтра по всій території області існує середня загроза пожежної небезпеки — третій рівень. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Раніше синоптики попередили одеситів про перші заморозки завтра.
А на Харківщині у вівторок існує ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
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