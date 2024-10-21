Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 22 жовтня

Пожежа. Фото: ДСНС

Погоду у Львові та області у вівторок, 22 жовтня, прогнозують хмарну та вранці туман. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +16...+18 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода на Львівщині 22 жовтня

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, вітер південний 3-8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме -1...+4 °С, а вдень +14...+19 °С.

У Львові вночі очікується близько 0...+2 °С,

вдень — +16...+18 °С.

Скриншот допису Львівського РЦГМ

Пожежна небезпека на Львівщині 22 жовтня

Завтра по всій території області існує середня загроза пожежної небезпеки — третій рівень. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека. Фото: Львівський РЦГМ

Раніше синоптики попередили одеситів про перші заморозки завтра.

А на Харківщині у вівторок існує ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.