Прогноз погоды во Львове и области на завтра, 22 октября

Пожар. Фото: ГСЧС

Во вторник, 22 октября, погоду во Львове и области прогнозируют облачную и утром туман. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+18 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, ветер южный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет -1...+4 °С, а днем +14...+19 °С.

Во Львове ночью ожидается около 0...+2 °С,

днем — +16 ... +18 °С.

Скриншот поста Львовского РЦГМ

Пожарная опасность во Львовской области 22 октября

Завтра по всей территории области существует средняя угроза пожарной опасности — третий уровень. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность. Фото: Львовский РЦГМ

Ранее синоптики предупредили одесситов о первых заморозках завтра.

А в Харьковской области во вторник существует вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.