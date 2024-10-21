Прогноз погоды во Львове и области на завтра, 22 октября

На Львовщине завтра существует угроза возникновения пожаров, — синоптики
Во вторник, 22 октября, погоду во Львове и области прогнозируют облачную и утром туман. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+18 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода на Львовщине 22 октября
Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, ветер южный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха будет -1...+4 °С, а днем +14...+19 °С.
Во Львове ночью ожидается около 0...+2 °С,
днем — +16 ... +18 °С.
Пожарная опасность во Львовской области 22 октября
Завтра по всей территории области существует средняя угроза пожарной опасности — третий уровень. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Ранее синоптики предупредили одесситов о первых заморозках завтра.
А в Харьковской области во вторник существует вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Читайте Новини.LIVE!