На Львівщині завтра потеплішає до +19 °C
У середу, 21 жовтня, на Львівщині очікується потепління до +19 °C, яке принесе теплий сектор циклону над північною Італією. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, однак уночі та вранці можливий слабкий туман, а вдень посилиться південно-східний вітер, швидкість якого сягатиме 14 м/с.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Львівщині 21 жовтня
В області прогнозують хмарність із проясненнями без істотних опадів. Уночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман.
Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, удень: +14…+19 °C. Вітер південно-східний, 5–10 м/с уночі та 9–14 м/с удень.
Погода у Львові
У Львові також очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман.
Температура повітря вночі становитиме +6…+8 °C, удень: +15…+17 °C. Швидкість південно-східного вітру сягатиме 9–14 м/с.
Пожежна небезпека на Львівщині 21 жовтня
За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 21 жовтня в області переважатиме низький рівень пожежної небезпеки (2-й клас), місцями загроза виникнення пожеж буде відсутньою (1-й клас).
Водночас у Мостиськах прогнозують середній рівень небезпеки (3-й клас). Погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що протягом тижня з 19 до 25 жовтня погода в Україні зміниться від дощової до сухої та теплої. На початку тижня очікуються опади, а з п'ятниці вони припиняться по всій країні. На півдні та Закарпатті температура повітря місцями підвищиться до +22 °C.
Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти неділі, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О 04:00 стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад — на 03:00. Більшість сучасних смартфонів, комп'ютерів та інших підключених до мережі пристроїв змінять час автоматично.