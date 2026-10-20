Люди в парке Львова. Фото иллюстративное: Львовский горсовет

В среду, 21 октября, во Львовской области ожидается потепление до +19 °C, которое принесет теплый сектор циклона над северной Италией. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, однако ночью и утром возможен слабый туман, а днем усилится юго-восточный ветер, скорость которого будет достигать 14 м/с.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львовской области 21 октября

В области прогнозируют облачность с прояснениями без существенных осадков. Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман.

Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем: +14…+19 °C. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с ночью и 9–14 м/с днем.

Погода во Львове

Во Львове также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

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Температура воздуха ночью составит +6…+8 °C, днем: +15…+17 °C. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 9–14 м/с.

Пожарная опасность во Львовской области 21 октября

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 21 октября в области будет преобладать низкий уровень пожарной опасности (2-й класс), местами угроза возникновения пожаров будет отсутствовать (1-й класс).

В то же время в Мостиськах прогнозируют средний уровень опасности (3-й класс). Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в течение недели с 19 по 25 октября погода в Украине изменится с дождливой на сухую и теплую. В начале недели ожидаются осадки, а с пятницы они прекратятся по всей стране. На юге и в Закарпатье температура воздуха местами повысится до +22 °C.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время. В 04:00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад — на 03:00. Большинство современных смартфонов, компьютеров и других подключенных к сети устройств изменят время автоматически.