Прогноз погоди на Львівщині 14 жовтня від регіонального центру гідрометеорології

На Львівщині завтра пройде дощ з мокрим снігом — синоптики попередили мешканців
Погода у Львові та області у понеділок, 14 жовтня, очікується хмарною. Вночі пройде дощ, а температура повітря коливатиметься у межах +2...+12 °С.
Про це повідомив Львівський регіональний центр гідрометеорології у Telegram.
Погода у Львові 14 жовтня
У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується подекуди невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.
День пройде без істотних опадів, вітер західний, 9-14 м/с, можливі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °С, вдень — +7...+12 °С.
У Львові вночі очікується +3...+5 °С, вдень +9...+11 °С.
Гідрологічна ситуація на Львівщині 14 жовтня
За даними синоптиків, завтра у зв’язку з очікуваними опадами на річках Львівської області спостерігатимуться незначні коливання рівнів води з перевагою підйому.
Нагадаємо, мешканців Харкова попередили про прохолодну та дощову погоду завтра.
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