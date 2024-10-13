Прогноз погоди на Львівщині 14 жовтня від регіонального центру гідрометеорології

Сніг на вулиці. Фото: Укрінформ

Погода у Львові та області у понеділок, 14 жовтня, очікується хмарною. Вночі пройде дощ, а температура повітря коливатиметься у межах +2...+12 °С.

Про це повідомив Львівський регіональний центр гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Львові 14 жовтня

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується подекуди невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.

День пройде без істотних опадів, вітер західний, 9-14 м/с, можливі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °С, вдень — +7...+12 °С.

У Львові вночі очікується +3...+5 °С, вдень +9...+11 °С.

Скриншот допису Львівського регіонального центру гідрометеорології

Гідрологічна ситуація на Львівщині 14 жовтня

За даними синоптиків, завтра у зв’язку з очікуваними опадами на річках Львівської області спостерігатимуться незначні коливання рівнів води з перевагою підйому.

Скриншот допису Львівського регіонального центру гідрометеорології

Нагадаємо, мешканців Харкова попередили про прохолодну та дощову погоду завтра.

Також ми писали, що завтра в Україні прогнозують зниження температури повітря, сильний вітер та дощі.