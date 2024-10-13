Прогноз погоды на Львовщине 14 октября от регионального центра гидрометеорологии

Снег на улице. Фото: Укринформ

Погода во Львове и области в понедельник, 14 октября, облачно. Ночью будет идти дождь, а температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+12 °С.

Об этом сообщил Львовский региональный центр гидрометеорологии в Telegram.

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Погода во Львове 14 октября

Во Львовской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом.

Днем пройдет без существенных осадков, ветер западный, 9-14 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +2...+7 °С, днем — +7...+12 °С.

Во Львове ночью ожидается +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.

Скриншот поста Львовского регионального центра гидрометеорологии

Гидрологическая ситуация на Львовщине 14 октября

По данным синоптиков, завтра из-за ожидаемых осадков на реках Львовской области будут наблюдаться незначительные колебания уровней воды с преобладанием подъема.

Скриншот поста Львовского регионального центра гидрометеорологии

Напомним, жителей Харькова предупредили о прохладной и дождливой погоде завтра.

Также мы писали, что завтра в Украине прогнозируется снижение температуры воздуха, сильный ветер и дожди.