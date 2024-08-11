У Сокільниках збираються закінчити школу-довгобуд

Будівництво школи у Сокільниках. Фото: Сокільницька територіальна громада

У селі Сокільники Пустомитівського району Львівської області збільшили кошторис будівництва найбільшої школи у західних регіонах, яка буде розташована на вул. Успенській до 518 млн грн. Для цього сільрада братиме 1,22 млн євро кредиту в держбанку.

Про це пише Zaxid.net.

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Як пише видання, будівництво школи триває з 2018 року. Тоді сільрада уклала договір з ТОВ "Вельт-Кепітал" на будівництво триповерхової загальноосвітньої школи на 660 учнів. Вартість робіт тоді оцінили у 166,9 млн грн. За інформацією від чиновників, школа має стати найбільшою школою у західному регіоні. Вона матиме басейн, спортмайданчики зі штучним покриттям, повноцінну кухню та їдальню, а також ліфти для повноцінного навчання маломобільних дітей.

Рендер майбутнього фасаду школи у Сокільниках. Джерело: udg.lviv.ua

Через коронавірус та війну будівництво школи призупинилось, лише цьогоріч в січні сільрада замовила корегування проєктно-кошторисної документації за 1,5 млн грн у ФОП Олега Горніковського, і роботи мають завершитись до кінця 2024 року. Проте 26 липня Сокільницька сільрада ухвалила рішення про збільшення кошторису будівництва школи до 518 млн грн. Суму розрахували за результатами експертизи ПКД від ТзОВ "Рембудконсалтинг", і тепер будівництво школи має завершитись за два роки.

Будівництво школи у Сокільниках. Джерело: Сокільницька територіальна громада

Найбільшу частину витрат становлять будівельні роботи — 384 млн грн, інвентар та устаткування — 32 млн грн, а інші витрати — 101 млн грн, хоча у рішенні не вказано про які саме витрати йдеться.

Вже 29 липня Мінфін погодив Сокільницькій сільраді кредит в АТ" Державний експортно-імпортний банк України" на 60 місяців сумою у 1,22 млн євро (54,8 млн грн за чинним курсом НБУ).

Зауважимо, що наразі в Сокільниках діє лише ліцей імені Івана Франка на 460 учнів. За даними Open Budget, річний бюджет Сокільницької ОТГ станом на цей рік становить понад 303 млн грн.