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Во Львовской области увеличили стоимость на достройку школы — возьмут кредит на 1,22 млн евро

11 августа 2024 11:32
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Сокольниках собираются закончить школу-долгострой
Строительство школы в Сокольниках. Фото: Сокольницкая территориальная громада
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области увеличили смету строительства крупнейшей школы в западных регионах Украины, расположенной на ул. Успенской до 518 млн. грн. Для этого сельсовет будет брать 1,22 млн евро кредита в госбанке.

Об этом пишет Zaxid.net 

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Как пишет издание, строительство школы продолжается с 2018 года. Тогда сельсовет заключил договор с ООО "Вельт-Кепитал" на строительство трехэтажной общеобразовательной школы на 660 учащихся. Стоимость работ тогда оценили в 166,9 млн. грн. По информации от чиновников, школа должна стать самой большой школой в западном регионе. У нее будут бассейн, спортплощадки с искусственным покрытием, полноценную кухню со столовой а также лифты для полноценного обучения маломобильных детей.

новая школа в сокольниках
Рендер будущего фасада школы в Сокольниках. Источник: udg.lviv.ua

Из-за коронавируса и войны строительство школы приостановилось, только в январе сельсовет заказал корректировку проектно-сметной документации за 1,5 млн грн в ФЛП Олега Горниковского, и работы должны завершиться до конца 2024 года. Однако 26 июля Сокольнический сельсовет принял решение об увеличении сметы строительства школы до 518 млн. грн. Сумму рассчитали по результатам экспертизы ПКД от ООО "Рембудконсалтинг", и теперь строительство школы должно завершиться через два года.

школа сокольники
Строительство школы в Сокольниках. Источник: Сокольническая территориальная община

Наибольшую часть расходов составляют строительные работы — 384 млн. грн., инвентарь и оборудование — 32 млн. грн., а другие расходы — 101 млн. грн., хотя в решении не указано какие именно расходах идет речь.

Уже 29 июля Минфин согласовал Сокольническому сельсовету кредит в АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" на 60 месяцев суммой в 1,22 млн евро (54,8 млн грн по действующему курсу НБУ).

Отметим, что в настоящее время в Сокольниках действует только лицей имени Ивана Франко на 460 учеников. По данным Open Budget, годовой бюджет Сокольницкой ОТГ по состоянию на этот год составляет более 303 млн. грн.

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