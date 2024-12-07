На Львівщині засудили жінку за грабіж будинку

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині засудили жінку без постійного місця проживання, яка проникла в чужий будинок та пограбувала господарку. Вона скористалася тим, що двері були відчинені, та поцупила гроші з гаманця.

Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області, який розмістили на Opendatabot.

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Проникла в дім через відкриті двері

На лаві підсудних опинилася жінка, яка викрала 15 000 грн у мешканки Жидачева, скориставшись тимчасовою відсутністю власниці.

Як встановив суд, 8 квітня 2024 року обвинувачена, жінка без постійного місця проживання, проникла до будинку потерпілої через незамкнені двері. Переконавшись, що за нею ніхто не спостерігає, вона оглянула кімнати і в шафі виявила гаманець із грошима. Звідти вона викрала 15 000 грн і покинула місце події.

Обвинувачена визнала свою провину, щиро розкаялася та частково повернула вкрадені кошти. Потерпіла заявила, що претензій до підсудної не має.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачену винною за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Їй призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак на підставі статті 75 Кримінального кодексу її звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Проте, суддя врахував пом’якшувальні обставини, зокрема щире каяття обвинуваченої, її активне сприяння розслідуванню справи та часткове відшкодування збитків потерпілій. Також було враховано обтяжувальні обставини — вчинення злочину проти особи похилого віку.

Обвинувачена зобов’язана сплатити судові витрати, пов’язані з проведенням експертизи, у розмірі 2 271 грн 84 коп.

Нагадаємо, на Львівщині також обирали в суді покарання для чоловіка, який "не зміг" дійти до територіального центру комплектування. Також у Львівській області в суді покарали інспектора митного поста та працівника залізниці, які намагалися допомогти втекти за кордон військовозобов'язаному.