Во Львовской области осудили женщину за грабеж дома

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области осудили женщину без постоянного места жительства, которая проникла в чужой дом и ограбила хозяйку. Она воспользовалась тем, что дверь была открыта, и украла деньги из кошелька.

Об этом говорится в приговоре Жидачивского районного суда Львовской области, который разместили на Opendatabot.

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Проникла в дом через открытую дверь

На скамье подсудимых оказалась женщина, похитившая 15 000 грн у жительницы Жидачева, воспользовавшись временным отсутствием владелицы.

Как установил суд, 8 апреля 2024 года обвиняемая женщина без постоянного места жительства проникла в дом пострадавшей через незапертую дверь. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она осмотрела комнаты и обнаружила в шкафу кошелек с деньгами. Оттуда она своровала 15 000 грн и покинула место происшествия.

Обвиняемая признала свою вину, искренне раскаялась и частично вернула украденные средства. Потерпевшая заявила, что претензий к подсудимой не имеет.

Решение суда

Суд признал обвиняемую виновной по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако на основании статьи 75 Уголовного кодекса она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Однако судья учел смягчающие обстоятельства, в том числе искреннее раскаяние обвиняемой, ее активное содействие расследованию дела и частичное возмещение ущерба потерпевшей. Также были учтены отягчающие обстоятельства — совершение преступления против престарелого.

Обвиняемая обязана уплатить судебные издержки, связанные с проведением экспертизы, в размере 2271 грн 84 коп.

Напомним, во Львовской области также избирали в суде наказание для мужчины, который "не смог" дойти до территориального центра комплектования. Также во Львовской области в суде наказали инспектора таможенного поста и работника железной дороги, которые пытались помочь бежать за границу военнообязанному.