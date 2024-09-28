На Львівщині засудили жінку за спробу вивезти за кордон чоловіка-ухилянта

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

У Львівській області подружжя намагалося незаконно потрапити до Польщі, підробивши документи жінки про інвалідність. Переправницю за кордон чоловіка-ухилянта засудили до умовного терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними слідства, раніше не судима громадянка України оформила собі підроблене пенсійне посвідчення та довідку МСЕК про те, що вона є інвалідом II групи. Після цього жінка намагалася виїхати до Польщі зі своїм чоловіком, надавши прикордонникам підроблені документи. Це надавало чоловіку право безперешкодно перетнути державний кордон України, оскільки він супроводжує свою жінку інваліда.

У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники виявили підробку під час перевірки документів та затримали подружжя.

Рішення суду

Обвинувачена визнала свою вину. За незаконне переправлення осіб через державний кордон суд призначив жінці покарання у вигляді трьох років позбавленні волі та водночас її звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Також засуджена має сплатити 34 тис. гривень штрафу.

Триває термін на апеляційне оскарження.

Рішення суду. Фото: скриншот

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