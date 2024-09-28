Во Львовской области осудили женщину за попытку вывезти за границу мужа-уклониста

На Львовщине женщина пыталась вывезти за границу мужа-уклониста — решение суда
Во Львовской области супруги пытались незаконно попасть в Польшу, подделав документы женщины об инвалидности. За попытку переправки за границу мужа-уклониста женщину приговорили к условному сроку.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По данным следствия, ранее не судимая гражданка Украины оформила себе поддельное пенсионное удостоверение и справку МСЭК о том, что она является инвалидом II группы. После этого женщина пыталась выехать в Польшу со своим мужем, предоставив пограничникам поддельные документы. Это давало мужчине право беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, поскольку он сопровождает свою жену инвалида.
В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники обнаружили подделку во время проверки документов и задержали супругов.
Решение суда
Обвиняемая признала свою вину. За незаконную переправку лиц через государственную границу суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы и одновременно ее освободили от основного наказания, установив год испытательного срока.
Также осужденная должна заплатить 34 тыс. гривен штрафа.
Продолжается срок на апелляционное обжалование.
Напомним, житель Харькова после получения повестки не явился в ТЦК и написал отказ от военного призыва. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.
Ранее Новини.LIVE писали, что жителя Одесской области сочли годным к военной службе. Но на сбор на отправку в часть он не явился. Теперь мужчина будет сидеть в тюрьме.
Читайте Новини.LIVE!