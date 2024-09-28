Во Львовской области осудили женщину за попытку вывезти за границу мужа-уклониста

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Во Львовской области супруги пытались незаконно попасть в Польшу, подделав документы женщины об инвалидности. За попытку переправки за границу мужа-уклониста женщину приговорили к условному сроку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, ранее не судимая гражданка Украины оформила себе поддельное пенсионное удостоверение и справку МСЭК о том, что она является инвалидом II группы. После этого женщина пыталась выехать в Польшу со своим мужем, предоставив пограничникам поддельные документы. Это давало мужчине право беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, поскольку он сопровождает свою жену инвалида.

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники обнаружили подделку во время проверки документов и задержали супругов.

Решение суда

Обвиняемая признала свою вину. За незаконную переправку лиц через государственную границу суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы и одновременно ее освободили от основного наказания, установив год испытательного срока.

Также осужденная должна заплатить 34 тыс. гривен штрафа.

Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, житель Харькова после получения повестки не явился в ТЦК и написал отказ от военного призыва. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Ранее Новини.LIVE писали, что жителя Одесской области сочли годным к военной службе. Но на сбор на отправку в часть он не явился. Теперь мужчина будет сидеть в тюрьме.