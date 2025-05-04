Компенсація за програмою "муніципальна няня" — у Львівській області жінка вигадала хвороби своїм дітям

Жінка тримає дитину за руку. Ілюстративне фото: freepik

У Львівській області жінка підробила медичні довідки про стан здоров’я власних дітей, аби отримати державну компенсацію за програмою "муніципальна няня". Загалом вона отримала 163 752 гривні.

Про це стало відомо з вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що мешканка Завидовицького старостинського округу Великолюбінської громади звернулася по відшкодування за догляд за дітьми. Щоб мати право на пільгу, вона надала довідки, які підтверджували важкі захворювання у її дітей.

Одна дитина, за підробленими документами, нібито мала вроджену онкопатологію, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет, важке ураження нирок, психічні розлади, потребувала трансплантації органу та паліативної допомоги. Інша — також начебто мала серйозні хвороби.

Ці фіктивні довідки стали підставою для нарахування компенсацій — загалом жінка отримала 163 752 гривні.

Під час перевірки з’ясувалося, що ТзОВ "Медичний центр "Лінія Здоров’я"", на яке у "документах" посилалася жінка, не видавало таких медичних довідок, а діти не проходили в ньому обстежень чи консультацій.

На суді обвинувачена визнала провину й пояснила, що вдалася до обману через складні життєві обставини.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав жінку винною у шахрайстві, однак врахував щире каяття і замінив трирічний термін ув’язнення на рік іспитового строку.

Підсудну також зобов’язали повернути державі отримані кошти й компенсувати витрати на експертизу у розмірі 5571 гривню.

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