Компенсация по программе "муниципальная няня" — во Львовской области женщина придумала болезни своим детям

Женщина держит ребенка за руку. Иллюстративное фото: freepik

Во Львовской области женщина подделала медицинские справки о состоянии здоровья собственных детей, чтобы получить государственную компенсацию по программе "муниципальная няня". В целом она получила 163 752 гривны.

Об этом стало известно из приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что жительница Завидовицкого старостинского округа Великолюбинской громады обратилась за компенсацией по уходу за детьми. Чтобы иметь право на льготу, она предоставила справки, подтверждающие тяжелые заболевания у ее детей.

Один ребенок, по поддельным документам, якобы имел врожденную онкопатологию, детский церебральный паралич, сахарный диабет, тяжелое поражение почек, психические расстройства, нуждался в трансплантации органа и паллиативной помощи. Другой — также якобы имел серьезные болезни.

Эти фиктивные справки стали основанием для начисления компенсаций — всего женщина получила 163 752 гривны.

Во время проверки выяснилось, что ООО "Медицинский центр "Линия Здоровья", на которое в "документах" ссылалась женщина, не выдавало таких медицинских справок, а дети не проходили в нем обследований или консультаций.

На суде обвиняемая признала вину и объяснила, что прибегла к обману из-за сложных жизненных обстоятельств.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной в мошенничестве, однако учел искреннее раскаяние и заменил трехлетний срок заключения на год испытательного срока.

Подсудимую также обязали вернуть государству полученные средства и компенсировать расходы на экспертизу в размере 5 571 гривну.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить женщину, которая выманила 450 тысяч гривен у бабушки.

Также мы писали, что в Харькове ранее судимый мужчина придумал схему мошенничества на популярном маркетплейсе OLX.