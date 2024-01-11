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На Львівщині жінка за 6 тисяч доларів незаконно переправляла ухилянтів за кордон

11 січня 2024 18:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині жінка за 6 тисяч доларів незаконно переправляла ухилянтів за кордон
Затримання ухилянтів. Фото ілюстративні. Фото: Держприкордонслужба України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Золочівщині Львівської області судитимуть місцеву мешканку, яка за шість тисяч доларів незаконно переправляла ухилянтів за кордон. При цьому суд наклав арешт на майно порушниці на суму понад 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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За даними слідства, жінка з Червонограда у період воєнного стану сприяла незаконному переходу через український державний кордон. Вона пропонувала послуги зі створення підроблених документів за грошову винагороду, завдяки яким у системі "Шлях" з'являлася інформація про особу як про волонтера, що дозволяло йому залишити Україну під час воєнного стану.

Обвинувачена на своєму автомобілі доставляла клієнта до кордону та консультувала його про те, як поводитися при перетині кордону.

"За свої послуги вона просила 6 тисяч доларів США. Жінку було заарештовано після отримання від клієнта коштів", — йдеться у повідомленні.

Гроші уклоністів
Гроші за незаконне перетинання кордону України. Фото: Львівська обласна прокуратура
Львівська обласна прокуратура
Повідомлення Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч і активіст Євген Карась прокоментував вчинки "ухилянтів", які тікають із країни. Він обізвав їх "мізерними людьми".

Крім того, нещодавно на Закарпатті прикордонники витягли напівнепритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у тяжкому стані.

кордон
суд
правосуддя
Львівська область
мобілізація
закордон
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ухилянти

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