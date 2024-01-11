На Львовщине женщина за 6 тысяч долларов незаконного переправляла уклонистов за границу

Задержание уклонистов. Фото иллюстративное. Фото: Госпогранслужба Украины

На Золочевщине Львовской области будут судить местную жительницу, которая за шесть тысяч долларов незаконно переправляла уклонистов за границу. При этом суд наложил арест на имущество нарушительницы на сумму более 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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По данным следствия, женщина из Червонограда в период военного положения содействовала незаконному переходу через украинскую государственную границу. Она предлагала услуги по созданию поддельных документов за денежное вознаграждение, благодаря которым в системе "Шлях" появлялась информация о лице как о волонтере, что позволяло ему покинуть Украину во время военного положения.

Обвиняемая на своем автомобиле доставляла клиента к границе и консультировала его о том, как вести себя при пересечении границы.

"За свои услуги она просила 6000 долларов США. Женщина была арестована после получения от клиента денежных средств", — говорится в сообщении.

Деньги за незаконное пересечение границы Украины. Фото: Львовская областная прокуратура

Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что военнослужащий ВСУ, общественный деятель и активист Евгений Карась прокомментировал поступки убегающих из страны "уклонистов". Он обозвал их "мизерными людьми".

Кроме того, недавно на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, и уклонист находился в тяжелом состоянии.