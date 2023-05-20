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На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні дітьми уроки

20 травня 2023 21:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні дітьми уроки
Дистанційне навчання. Фото: Житомирський професійний ліцей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Червонограді жінку оштрафували на 850 гривень через те, що діти не відвідували шкільні заняття. Син і донька в сумі за поточний навчальний рік прогуляли понад 900 уроків.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Суд за прогуляні уроки

У Львівській області Червоноградський міський суд виніс рішення проти місцевої мешканки Оксани Соглобової.

Її син і донька прогуляли під час навчання, з вересня 2022 року по квітень 2023-го, понад 900 уроків.

13-річна донька прогуляла 520 уроків, 14-річний син — 406.

Як покарали матір

Сама Соглобова на суд не з’явилася, передавши заяву про те, що визнає свою провину.

Видання зазначає, що у цій сім’ї четверо дітей, і пані Оксану уже притягали до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Цього разу суддя Віталій Грабовський ухвалив рішення накласти на матір прогульників штраф розміром 850 гривень.

Нагадаємо, що, згідно із рішенням Міносвіти, у більшості українських шкіл літні канікули будуть тривати з 16 червня по 1 вересня.

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