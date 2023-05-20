Во Львовской области женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки
В Червонограде женщину оштрафовали на 850 гривен из-за того, что дети не посещали школьные занятия. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.
Об этом сообщает издание Zaxid.net.
Суд за прогуленные уроки
Во Львовской области Червоноградский городской суд вынес решение против местной жительницы Оксаны Соглобовой.
Ее сын и дочь прогуляли во время учебы, с сентября 2022 по апрель 2023-го, более 900 уроков.
13-летняя дочь прогуляла 520 уроков, 14-летний сын - 406.
Как наказали мать
Сама Соглобова на суд не явилась, передав заявление о признании своей вины.
Издание отмечает, что в этой семье четверо детей, и Оксану уже привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
На этот раз судья Виталий Грабовский принял решение наложить на мать прогульщиков штраф в размере 850 гривен.
Напомним, что, согласно решению Минобразования, в большинстве украинских школ летние каникулы продлятся с 16 июня по 1 сентября.