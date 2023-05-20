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Во Львовской области женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки

20 мая 2023 21:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Во Львовской области женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки
Дистанционное обучение. Фото: Житомирский профессиональный лицей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Червонограде женщину оштрафовали на 850 гривен из-за того, что дети не посещали школьные занятия. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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Суд за прогуленные уроки

Во Львовской области Червоноградский городской суд вынес решение против местной жительницы Оксаны Соглобовой.

Ее сын и дочь прогуляли во время учебы, с сентября 2022 по апрель 2023-го, более 900 уроков.

13-летняя дочь прогуляла 520 уроков, 14-летний сын - 406.

Как наказали мать

Сама Соглобова на суд не явилась, передав заявление о признании своей вины.

Издание отмечает, что в этой семье четверо детей, и Оксану уже привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На этот раз судья Виталий Грабовский принял решение наложить на мать прогульщиков штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что, согласно решению Минобразования, в большинстве украинских школ летние каникулы продлятся с 16 июня по 1 сентября.

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