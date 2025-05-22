Бійка з ветераном у Новому Роздолі — невідомі побили військового

Працівники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Новому Роздолі Львівської області 21 травня група людей побила ветерана. Після участі у бойових діях його перевели у територіальний центр комплектування і він просив чоловіка показати військово-облікові документи.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП 22 травня.

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У ТЦК розповіли, що 21 травня о 21:00 старший солдат Нестор Дидик оповіщував військовозобов'язаних громадян у Новому Роздолі. На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали бити військовослужбовця.

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"Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Нестор Дидик у 2014 році був на Майдані. З лютого 2022 року — доброволець, служив у 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ та боронив країну на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я його перевели на службу в ТЦК та СП.

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"Він продовжує служити українському народові — і тепер його життю вже загрожують кулаки своїх, тих, кого захищав. Застерігаємо: подібні факти нападу на військовослужбовців не минатимуть для нападників просто так. Відповідальність буде невідворотною і з реальними термінами", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Львівського обласного ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Києві чотирьом підліткам повідомили про підозру через побиття військовослужбовця в Гідропарку. Їм інкримінують хуліганство. Раніше правоохоронці також опублікували фото осіб, причетних до нападу.

Також ми писали, що у Вінниці в ТЦК побили чоловіка. Конфлікт трапився на пункті попереднього збору, куди чоловіка доправили після проходження ВЛК.