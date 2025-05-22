Драка с ветераном в Новом Роздоле — неизвестные избили военного

Работники ТЦК на улице. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Новом Роздоле Львовской области 21 мая группа людей избила ветерана. После участия в боевых действиях его перевели в территориальный центр комплектования и он просил мужчину показать военно-учетные документы.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП 22 мая.

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В ТЦК рассказали, что 21 мая в 21:00 старший солдат Нестор Дыдык оповещал военнообязанных граждан в Новом Роздоле. На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин и начали избивать военнослужащего.

"Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападавших только вмешательство военнослужащих. Нестора госпитализировала карета скорой. На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами пока устанавливается", — говорится в сообщении.

Отметим, Нестор Дыдык в 2014 году был на Майдане. С февраля 2022 года — доброволец, служил в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ и защищал страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья его перевели на службу в ТЦК и СП.

"Он продолжает служить украинскому народу — и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого защищал. Предостерегаем: подобные факты нападения на военнослужащих не будут проходить для нападающих просто так. Ответственность будет неотвратимой и с реальными сроками", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Львовского областного ТЦК

Напомним, недавно в Киеве четырем подросткам сообщили о подозрении из-за избиения военнослужащего в Гидропарке. Им инкриминируют хулиганство. Ранее правоохранители также опубликовали фото лиц, причастных к нападению.

Также мы писали, что в Виннице в ТЦК избили мужчину. Конфликт случился на пункте предварительного сбора, куда мужчину доставили после прохождения ВВК.