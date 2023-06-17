На Львівщині зіткнулись дві автівки: є загиблі

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області

У п'ятницю, 16 червня на автодорозі "Львів-Краківець" в одному з сіл Яворівського району, Львівська область трапилась ДТП. Внаслідок аварії є один загиблий та троє травмованих, серед них дитина.

Про це повідомила поліція Львівської області.

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Деталі трагедії

Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль "Форд Фокус", яким керував 20-річний житель міста Новояворівськ та мікроавтобус "Мерседес Віто", за кермом якого перебував 59-річний киянин.

Внаслідок зіткнення двоє пасажирок мікроавтобуса — 44-річна жінка та трирічна дівчинка, а також водій "Форда", отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. Пасажир легковика, 20-річний житель Новояворівська, від отриманих травм помер на місці події.

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, декілька днів тому у Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дитина зазнала численних тілесних ушкоджень, хлопчика забрали до лікарні. Станом на зараз дитина перебуває в комі.

Водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.