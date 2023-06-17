Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині зіткнулись дві автівки: є загиблі arrow

На Львівщині зіткнулись дві автівки: є загиблі

17 червня 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині зіткнулись дві автівки: є загиблі
Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 16 червня на автодорозі "Львів-Краківець" в одному з сіл Яворівського району, Львівська область трапилась ДТП. Внаслідок аварії є один загиблий та троє травмованих, серед них дитина.

Про це повідомила поліція Львівської області

Читайте також:

Деталі трагедії

Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль "Форд Фокус", яким керував 20-річний житель міста Новояворівськ та мікроавтобус "Мерседес Віто", за кермом якого перебував 59-річний киянин.

Внаслідок зіткнення двоє пасажирок мікроавтобуса — 44-річна жінка та трирічна дівчинка, а також водій "Форда", отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. Пасажир легковика, 20-річний житель Новояворівська, від отриманих травм помер на місці події.

ДТП
Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області
ДТП
Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області
ДТП
Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: поліція Львівської області

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, декілька днів тому у Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході. 

Внаслідок ДТП дитина зазнала численних тілесних ушкоджень, хлопчика забрали до лікарні. Станом на зараз дитина перебуває в комі.

Водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB