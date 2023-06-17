На Львівщині зіткнулись дві автівки: є загиблі
У п'ятницю, 16 червня на автодорозі "Львів-Краківець" в одному з сіл Яворівського району, Львівська область трапилась ДТП. Внаслідок аварії є один загиблий та троє травмованих, серед них дитина.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Деталі трагедії
Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль "Форд Фокус", яким керував 20-річний житель міста Новояворівськ та мікроавтобус "Мерседес Віто", за кермом якого перебував 59-річний киянин.
Внаслідок зіткнення двоє пасажирок мікроавтобуса — 44-річна жінка та трирічна дівчинка, а також водій "Форда", отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. Пасажир легковика, 20-річний житель Новояворівська, від отриманих травм помер на місці події.
За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, декілька днів тому у Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.
Внаслідок ДТП дитина зазнала численних тілесних ушкоджень, хлопчика забрали до лікарні. Станом на зараз дитина перебуває в комі.
Водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.