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Во Львовской области столкнулись два автомобиля: есть погибшие

17 июня 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: есть погибшие
Последствия ДТП во Львовской области. Фото: полиция Львовской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 16 июня на автодороге "Львов-Краковец" в одном из сел Яворивского района, Львовская область произошло ДТП. В результате аварии есть один погибший и трое травмированных, среди них ребенок.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

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Детали трагедии

Как установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Форд Фокус", которым управлял 20-летний житель города Новояворовск и микроавтобус "Мерседес Вито", за рулем которого находился 59-летний киевлянин.

В результате столкновения две пассажирки микроавтобуса — 44-летняя женщина и трехлетняя девочка, а также водитель "Форда", получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пассажир легковушки, 20-летний житель Новояворовска, от полученных травм скончался на месте происшествия.

ДТП
Последствия ДТП во Львовской области. Фото: полиция Львовской области
ДТП
Последствия ДТП во Львовской области. Фото: полиция Львовской области
ДТП
Последствия ДТП во Львовской области. Фото: полиция Львовской области

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, несколько дней назад в Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.

Водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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