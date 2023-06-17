Во Львовской области столкнулись два автомобиля: есть погибшие
В пятницу, 16 июня на автодороге "Львов-Краковец" в одном из сел Яворивского района, Львовская область произошло ДТП. В результате аварии есть один погибший и трое травмированных, среди них ребенок.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Детали трагедии
Как установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Форд Фокус", которым управлял 20-летний житель города Новояворовск и микроавтобус "Мерседес Вито", за рулем которого находился 59-летний киевлянин.
В результате столкновения две пассажирки микроавтобуса — 44-летняя женщина и трехлетняя девочка, а также водитель "Форда", получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пассажир легковушки, 20-летний житель Новояворовска, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Напомним, несколько дней назад в Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.
В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.
Водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.