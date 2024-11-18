На Львівщині зіткнулися три автомобілі — є поранені

Розтрощений внаслідок ДТП автомобіль. Фото: Нацполіція

На Львівщині сталася масштабна аварія за участю трьох авто. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє водіїв та вагітна пасажирка.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 18 листопада.

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Ввечері 17 листопада на вулиці Львівська у місті Городок сталася ДТП із трьома автомобілями.

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, під час аварії відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen ID 4, яким керувала 23-річна мешканка району, Volkswagen Passat під керуванням 26-річного жителя Львова та Ford Mondeo, за кермом якого перебував 34-річний житель Львівщини.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП водій Ford Mondeo, його вагітна пасажирка, а також кермувальниця Volkswagen ID 4, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений автомобіль внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Автомобіль, який потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, в Обухівському районі на Київщині сталася аварія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дев'ятеро людей.

Раніше ми писали про те, що на залізничному переїзді в Одеській області вантажівка зіштовхнулася з потягом. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.