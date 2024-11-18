На Львовщине столкнулись три автомобиля — есть раненые

Разбитый в результате ДТП автомобиль. Фото: Нацполиция

Во Львовской области произошла масштабная авария с участием трех авто. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое водителей и беременная пассажирка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 18 ноября.

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Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, во время аварии произошло столкновение автомобилей Volkswagen ID 4, которым управляла 23-летняя жительница района, Volkswagen Passat под управлением 26-летнего жителя Львова и Ford Mondeo, за рулем которого находился 34-летний житель Львовщины.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель Ford Mondeo, его беременная пассажирка, а также водитель Volkswagen ID 4 получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Поврежденный в результате ДТП автомобиль. Фото: Нацполиция

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортом до трех лет.

Автомобиль, попавший в ДТП. Фото: Нацполиция

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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