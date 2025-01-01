ДТП на Львівщині 31 грудня — загинув водій мопеда у зіткненні з вантажівкою

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення вантажівки та мопеда загинув 63-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у середу, 1 січня.

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Відомо, що аварія сталася 31 грудня, близько 14:10, на автодорозі "Львів-Краковець" поблизу села Глиниці.

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Iveco Stralis, якою керував 63-річний львів’янин, та мопеда Honda Dio під керуванням 63-річного мешканця Яворівського району", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що від отриманих внаслідок ДТП травм водій мопеда загинув на місці. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у лікарні помер колишній гравець рівненського "Вереса" Владислав Семенчук. Він став жертвою ДТП, у якій постраждали також двоє його партнерів по футзальній команді.

Раніше у ніч на 28 грудня в Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП. Водійка Tesla, яка була в стані алкогольного сп'яніння, спричинила аварію.