ДТП на Львовщине 31 декабря — погиб водитель мопеда в столкновении с грузовиком

ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовика и мопеда погиб 63-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в среду, 1 января.

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Известно, что авария произошла 31 декабря, около 14:10, на автодороге "Львов-Краковец" вблизи села Глиницы.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузовика Iveco Stralis, которым управлял 63-летний львовянин, и мопеда Honda Dio под управлением 63-летнего жителя Яворивского района", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что от полученных в результате ДТП травм водитель мопеда погиб на месте. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в больнице умер бывший игрок ровенского "Вереса" Владислав Семенчук. Он стал жертвой ДТП, в котором пострадали также двое его партнеров по футзальной команде.

Ранее в ночь на 28 декабря в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель Tesla, которая была в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала аварию.