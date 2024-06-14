Графіки відключення світла на Львівщині 14 червня

На Львівщині змінили графіки відключення світла
У п'ятницю, 14 червня, національна енергетична компанія "Укренерго" оголосила про зміни у графіку планових відключень електроенергії у Львові та області. Відключення світла почнуться раніше.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго.
Відключення світла на Львівщині
У Львові та області графіки відключення світла застосують на чотири години раніше, ніж було анонсовано напередодні.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть з 14:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що відповідні заходи необхідні для забезпечення стабільної роботи енергосистеми у регіоні.
Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин на день.
А глава Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що в Україні відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю через ремонт шести реакторів на атомних станціях.
Також ми повідомляли, що уряд України змушений імпортувати енергоресурс з додатковими витратами у близько один мільярд доларів.
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