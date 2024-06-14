Графіки відключення світла на Львівщині 14 червня

Відключення світла в Україні. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 14 червня, національна енергетична компанія "Укренерго" оголосила про зміни у графіку планових відключень електроенергії у Львові та області. Відключення світла почнуться раніше.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго.

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У Львові та області графіки відключення світла застосують на чотири години раніше, ніж було анонсовано напередодні.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть з 14:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Час, коли діятимуть графіки погодинних відключень на Львівщині. Фото: Львівобленерго

Зазначимо, що відповідні заходи необхідні для забезпечення стабільної роботи енергосистеми у регіоні.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин на день.

А глава Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що в Україні відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю через ремонт шести реакторів на атомних станціях.

Також ми повідомляли, що уряд України змушений імпортувати енергоресурс з додатковими витратами у близько один мільярд доларів.