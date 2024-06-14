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Во Львовской области изменили графики отключения света

14 июня 2024 14:33
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графики отключения света во Львовской области 14 июня
Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 14 июня, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила об изменениях в графике плановых отключений электроэнергии во Львове и области. Отключения света начнутся раньше.

Об этом сообщила прессслужба Львовоблэнерго.

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Отключение света во Львовской области

Во Львове и области графики отключения света применят на четыре часа раньше, чем было анонсировано накануне.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня графики почасовых отключений будут действовать с 14:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Графики отключения
Время, когда будут действовать графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Отметим, что это необходимые меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в регионе.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы будут с электричеством до шести часов в день.

А глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в Украине отключения света могут участиться и быть дольше из-за ремонта шести реакторов на атомных станциях.

Также мы сообщали, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными расходами в около одного миллиарда долларов.

отключения света
свет
Львовская область
ДТЭК
энергетика
Львов
Укрэнерго

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