Графики отключения света во Львовской области 14 июня

Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 14 июня, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила об изменениях в графике плановых отключений электроэнергии во Львове и области. Отключения света начнутся раньше.

Об этом сообщила прессслужба Львовоблэнерго.

Читайте также:

Отключение света во Львовской области

Во Львове и области графики отключения света применят на четыре часа раньше, чем было анонсировано накануне.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня графики почасовых отключений будут действовать с 14:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Время, когда будут действовать графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Отметим, что это необходимые меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в регионе.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы будут с электричеством до шести часов в день.

А глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в Украине отключения света могут участиться и быть дольше из-за ремонта шести реакторов на атомных станциях.

Также мы сообщали, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными расходами в около одного миллиарда долларов.