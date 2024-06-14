Графики отключения света во Львовской области 14 июня

Во Львовской области изменили графики отключения света
В пятницу, 14 июня, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила об изменениях в графике плановых отключений электроэнергии во Львове и области. Отключения света начнутся раньше.
Об этом сообщила прессслужба Львовоблэнерго.
Отключение света во Львовской области
Во Львове и области графики отключения света применят на четыре часа раньше, чем было анонсировано накануне.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня графики почасовых отключений будут действовать с 14:00 до 22:00", — говорится в сообщении.
Отметим, что это необходимые меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в регионе.
Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы будут с электричеством до шести часов в день.
А глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в Украине отключения света могут участиться и быть дольше из-за ремонта шести реакторов на атомных станциях.
Также мы сообщали, что правительство Украины вынуждено импортировать энергоресурс с дополнительными расходами в около одного миллиарда долларов.
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