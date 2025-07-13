На Львівщині змінили пріоритет направлення нерегулярних перевезень

Черга з автобусів на кордоні. Фото: ДПСУ

На Львівщині тимчасового змінили пріоритет направлення нерегулярних перевезень на деяких пунктах перетину кордону. Йдеться про пункти пропуску "Нижанковичі — Мальховичі" та "Шегині — Медика".

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація у неділю, 13 липня.

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В ОВА зазначили, що у зв’язку зі збільшенням терміну очікування пасажирськими автобусами перед міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення "Шегині — Медика", Мінрозвитку проаналізувало статистику перетину кордону регулярними та нерегулярними перевезеннями. Відтак, відомство визначило, що в середньому 50 автобусів за добу перетинають кордон через вказаний пункт пропуску, з них 43 регулярні та 7 нерегулярні.

У четвер, 19 червня, відбулося чергове засідання Координаційного штабу із реалізації експериментального проєкту з організації управління чергами перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Електронна черга перетину кордону".

За результатом засідання, прийнято рішення, що для покращення ситуації необхідно організувати перетин державного кордону через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Шегині — Медика" виключно для регулярних пасажирських перевезень. А також спрямувати нерегулярні перевезення пасажирів автобусами через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі — Мальховичі".

"З 10 липня працівниками Державної служби України з безпеки на транспорті та Національної поліції України вживаються необхідні заходи на під’їзних шляхах з перенаправлення руху автобусів нерегулярних перевезень на пункт пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі — Мальховичі"", — повідомив директор департаменту дорожнього господарства Орест Шуліковський.

Скриншот повідомлення Львівської ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у неділю, 13 липня, зафіксовано черги на кордоні України з чотирма країнами.

Раніше ми інформували, що з 13 липня на кордоні з Румунією для пасажирських автобусів відкрили ще один КПП.