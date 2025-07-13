На Львовщине изменили приоритет направления нерегулярных перевозок

Очередь из автобусов на границе. Фото: ГПСУ

На Львовщине временного изменили приоритет направления нерегулярных перевозок на некоторых пунктах пересечения границы. Речь идет о пунктах пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" и "Шегини — Медика ".

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация в воскресенье, 13 июля.

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В ОВА отметили, что в связи с увеличением срока ожидания пассажирскими автобусами перед международным пунктом пропуска для автомобильного сообщения "Шегини — Медика", Минразвития проанализировало статистику пересечения границы регулярными и нерегулярными перевозками. Следовательно, ведомство определило, что в среднем 50 автобусов в сутки пересекают границу через указанный пункт пропуска, из них 43 регулярные и 7 нерегулярные.

В четверг, 19 июня, состоялось очередное заседание Координационного штаба по реализации экспериментального проекта по организации управления очередями перед международными пунктами пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения "Электронная очередь пересечения границы".

По результатам заседания принято решение, что для улучшения ситуации необходимо организовать пересечение государственной границы через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Шегини — Медика" исключительно для регулярных пассажирских перевозок. А также направить нерегулярные перевозки пассажиров автобусами через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи — Мальховичи".

"С 10 июля работниками Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и Национальной полиции Украины принимаются необходимые меры на подъездных путях по перенаправлению движения автобусов нерегулярных перевозок на пункт пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи — Мальховичи"", — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Орест Шуликовский.

Скриншот сообщения Львовской ОГА/Telegram

Напомним, что в воскресенье, 13 июля, зафиксированы очереди на границе Украины с четырьмя странами.

Ранее мы информировали, что с 13 июля на границе с Румынией для пассажирских автобусов открыли еще один КПП.