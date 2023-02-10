На Львівщині впала ворожа ракета

На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо

На Львівщині у Золочівському районі ракета окупантів впала біля автобусної зупинки і не розірвалася. Зараз тривають роботи з її знешкодження.

Про це повідомив начальник Львівської Максим Козицький.

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо

Рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська", — зазначив очільник Львівщини.

Нагадаємо, раніше ми писали у Києві уламки російської ракети пошкодили приватний житловий сектор. Пожежа внаслідок пошкоджень не виникла, на місці працюють ДСНС та вибухотехніки. Пошкоджено вікна в чотирьох будинках, дах в одному, а також два автомобілі.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.