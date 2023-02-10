На Львівщині знешкоджують ворожу ракету: рух транспортних засобів перекрили
На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо
На Львівщині у Золочівському районі ракета окупантів впала біля автобусної зупинки і не розірвалася. Зараз тривають роботи з її знешкодження.
Про це повідомив начальник Львівської Максим Козицький.
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"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо
Рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська", — зазначив очільник Львівщини.
Нагадаємо, раніше ми писали у Києві уламки російської ракети пошкодили приватний житловий сектор. Пожежа внаслідок пошкоджень не виникла, на місці працюють ДСНС та вибухотехніки. Пошкоджено вікна в чотирьох будинках, дах в одному, а також два автомобілі.
В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.
Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.