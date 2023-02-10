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На Львівщині знешкоджують ворожу ракету: рух транспортних засобів перекрили

10 лютого 2023 12:35
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо
На Львівщині впала ворожа ракета
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо

На Львівщині у Золочівському районі ракета окупантів впала біля автобусної зупинки і не розірвалася. Зараз тривають роботи з її знешкодження.

Про це повідомив начальник Львівської Максим Козицький.

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"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. На Львівщині впала ворожа ракета: що відомо

Рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська",  — зазначив очільник Львівщини.

Нагадаємо, раніше ми писали у  Києві уламки російської ракети пошкодили приватний житловий сектор. Пожежа внаслідок пошкоджень не виникла, на місці працюють ДСНС та вибухотехніки. Пошкоджено вікна в чотирьох будинках, дах в одному, а також два автомобілі. 

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури. 

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

 

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