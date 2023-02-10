Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли
Во Львовской области упала вражеская ракета: что известно
Во Львовской области в Золочевском районе ракета оккупантов упала возле автобусной остановки и не разорвалась. Сейчас продолжаются работы по ее обезвреживанию.
Об этом сообщил начальник Львовской Максим Козицкий.
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"В Золочевском районе, неподалеку от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не сорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. На Львовщине упала вражеская ракета: что известно
Движение для транспортных средств там было перекрыто. Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь - Львов - Рава-Русская", - отметил глава Львовщины.
Напомним, ранее мы писали в Киеве обломки российской ракеты повредили частный жилищный сектор . Пожар в результате повреждений не возник, на месте работают ГСЧС и взрывотехники. Повреждены окна в четырех домах, крыша в одном, а также два автомобиля.
В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.
Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью . Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.