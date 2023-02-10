Во Львовской области упала вражеская ракета

Во Львовской области упала вражеская ракета: что известно

Во Львовской области в Золочевском районе ракета оккупантов упала возле автобусной остановки и не разорвалась. Сейчас продолжаются работы по ее обезвреживанию.

Об этом сообщил начальник Львовской Максим Козицкий.

"В Золочевском районе, неподалеку от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не сорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. На Львовщине упала вражеская ракета: что известно

Движение для транспортных средств там было перекрыто. Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь - Львов - Рава-Русская", - отметил глава Львовщины.

Напомним, ранее мы писали в Киеве обломки российской ракеты повредили частный жилищный сектор . Пожар в результате повреждений не возник, на месте работают ГСЧС и взрывотехники. Повреждены окна в четырех домах, крыша в одном, а также два автомобиля.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью . Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.