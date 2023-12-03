На Львівщині знеструмлено 395 населених пунктів — в ОВА назвали причину

Електрики працюють над відновленням електроенергії. Фото: ДТЕК

На Львівщині станом на цю годину без електропостачання залишаються 395 населених пунктів. Така ситуація склалася через налипання мокрого снігу.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

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У Львівській області знеструмлення

В ОВА повідомили, що 154 населених пунки Львівської області знеструмлені повністю, а 241 — частково.

"Найбільше — Яворівський, Жовківський та Старосамбірський напрямки. Відновлюють подачу живлення 507 фахівців "Львівобленерго", залучили 177 одиниць техніки", — говориться у повідомленні.

Де це дозволяли заходи безпеки, спеціалісти працювали вночі. У випадках, коли живлення зникло через падіння дерев, гілок на лінії електропередач або падіння опор, довелося чекати ранку.

Раніше ми повідомляли, що при температурі -8 °C можливі відключення електроенергії у пікові години. Це зумовлено у тому числі і тим, що європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською.

Нагадуємо, що у Харківській області фахівці відновлюють електропостачання у будинках споживачів, що були знеструмлені внаслідок негоди. Наразі більшість з них вже були заживлені до електромережі.