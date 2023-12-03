Во Львовской области обесточены 395 населенных пунктов — в ОВА назвали причину

Электрики работают над восстановлением электроэнергии. Фото: ДТЭК

На Львовщине по состоянию на текущий час без электроснабжения остаются 395 населенных пунктов. Такая ситуация сложилась из-за налипания мокрого снега.

Об этом сообщили во Львовской ОВА.

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В ОВА сообщили, что 154 населенных пункта Львовской области обесточены полностью, а 241 — частично.

"Больше всего — Яворивское, Жовковское и Старосамборское направления. Восстанавливают подачу питания 507 специалистов "Львовоблэнерго", привлекли 177 единиц техники", — говорится в сообщении.

Где это разрешали меры безопасности, специалисты работали ночью. В случаях, когда питание исчезло из-за падения деревьев, веток на линии электропередач или падения опор, пришлось ждать утра.

Ранее сообщалось, что при температуре -8 °C возможны отключения электроэнергии в пиковые часы. Это обусловлено в том числе тем, что европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским.

Напоминаем, что в Харьковской области специалисты возобновляют электроснабжение в домах потребителей, обесточенных в результате непогоды. Сейчас большинство из них уже были заживлены в электросети.