На Львівщині зросла захворюваність на ГРВІ — у яких районах найбільше випадків

Люди в масках. Фото ілюстративне: УНІАН

Від початку 2024 року у Львівській області зареєстрували 13 979 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Особливо підвищений рівень захворюваності спостерігається на території Львівського та Стрийського районів.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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"За 3 тиждень 2024 року у Львівській області зареєстровано 13 979 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій проти 13 079 випадків за попередній тиждень — ріст захворюваності на 6,4%", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із коронавірусом вищий на 30,9% за епідемічний поріг. Серед кількості випадків значна частина — діти до 17 років, а саме — 5725 осіб.

Одночасно з тим вже зареєстрували 1 летальний випадок від ускладнень коронавірусу. На стаціонарному лікуванні знаходилися 23 пацієнти.

Інформація щодо захворювання. Фото: скриншот

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти.

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