Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині зросла захворюваність на ГРВІ — у яких районах найбільше випадків arrow

На Львівщині зросла захворюваність на ГРВІ — у яких районах найбільше випадків

22 січня 2024 11:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині зросла захворюваність на ГРВІ — у яких районах найбільше випадків
Люди в масках. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від початку 2024 року у Львівській області зареєстрували 13 979 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Особливо підвищений рівень захворюваності спостерігається на території Львівського та Стрийського районів.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

На Львівщині зросла захворюваність на грип

"За 3 тиждень 2024 року у Львівській області зареєстровано 13 979 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій проти 13 079 випадків за попередній тиждень — ріст захворюваності на 6,4%", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із коронавірусом вищий на 30,9% за епідемічний поріг. Серед кількості випадків значна частина — діти до 17 років, а саме — 5725 осіб. 

Одночасно з тим вже зареєстрували 1 летальний випадок від ускладнень коронавірусу. На стаціонарному лікуванні знаходилися 23 пацієнти.

null
Інформація щодо захворювання. Фото: скриншот

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти. 

Також ми писали, за якими симптомами визначити інфекцію COVID-19 та як лікуватися. 

українці
Львів
хвороба
Україна
ГРВІ
грип
люди
інфекції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі