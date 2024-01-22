Во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ — в каких районах больше всего случаев

Люди в масках. Фото иллюстративное: УНИАН

С начала 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13 979 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Особенно повышен уровень заболеваемости наблюдается на территории Львовского и Стрыйского районов.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

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"За 3 неделю 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13979 случаев острых респираторных вирусных инфекций против 13079 случаев за предыдущую неделю — рост заболеваемости на 6,4%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус выше на 30,9% эпидемического порога. Среди количества случаев значительная часть — дети до 17 лет, а именно — 5725 человек.

Одновременно с тем уже зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений коронавируса. На стационарном лечении находились 23 пациента.

Информация о заболевании. Фото: скриншот

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

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