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Во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ — в каких районах больше всего случаев

22 января 2024 11:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ — в каких районах больше всего случаев
Люди в масках. Фото иллюстративное: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13 979 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Особенно повышен уровень заболеваемости наблюдается на территории Львовского и Стрыйского районов.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

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"За 3 неделю 2024 года во Львовской области зарегистрировано 13979 случаев острых респираторных вирусных инфекций против 13079 случаев за предыдущую неделю — рост заболеваемости на 6,4%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус выше на 30,9% эпидемического порога. Среди количества случаев значительная часть — дети до 17 лет, а именно — 5725 человек.

Одновременно с тем уже зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений коронавируса. На стационарном лечении находились 23 пациента.

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Информация о заболевании. Фото: скриншот

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

Также мы писали, по каким симптомам определить инфекцию COVID-19 и как лечиться.

украинцы
Львов
болезнь
Украина
ОРВИ
грипп
люди
инфекции

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