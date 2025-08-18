Коронавірус знову атакує Львівщину — скільки людей захворіло на COVID-19

Відділення з хворими на коронавірус. Фото: ЛМР

На Львівщині знову фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. За минулий тиждень лабораторно підтвердили 192 випадки COVID-19, серед них 45 дітей. До лікарень госпіталізували 49 людей.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла Наталія Іванченко-Тімко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

COVID-19 на Львівщині

"Щотижня ми реєструємо близько 3 900 звернень людей із симптомами застуди. Частину з них обстежуємо, зокрема тих, хто має хронічні хвороби чи перебуває у групі ризику. Згідно з лабораторними дослідженнями, кількість випадків COVID-19 минулого тижня зросла. Для порівняння: ще два тижні тому підтвердили лише 28 випадків і госпіталізували 9 людей", — пояснила Іванченко-Тімко.

За її словами, коронавірус став сезонним вірусом, який буде й надалі спричиняти захворювання. Причиною останнього зростання захворюваності можуть бути нові різновиди штаму "Омікрон".

"Ми скерували зразки у референс-лабораторію Центру громадського здоров’я МОЗ України. Очікуємо результати, але вони не вплинуть на лікування чи протиепідемічні заходи", — додала медикиня.

Фахівці радять людям із симптомами застуди залишатися вдома та контактувати зі своїм сімейним лікарем. Тим, хто почувається здоровим, медики рекомендують уникати масових скупчень людей, дотримуватися правил особистої гігієни та "кашльового етикету".

"Якщо ви у церкві чи в громадському місці й бачите, що хтось поруч кашляє, відступіть хоча б на один метр. Це безпечна відстань", — наголосила Іванченко-Тімко.

