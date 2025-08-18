Видео
Главная Львов На Львовщине растет количество больных COVID-19 — как уберечься

На Львовщине растет количество больных COVID-19 — как уберечься

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 18:50
Коронавирус снова атакует Львовскую область — сколько людей заболело COVID-19
Отделение с больными коронавирусом. Фото: ЛГС

На Львовщине снова фиксируют рост количества больных коронавирусом. За прошедшую неделю лабораторно подтвердили 192 случая COVID-19, среди них 45 детей. В больницы госпитализировали 49 человек.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала Наталья Иванченко-Тимко, генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

COVID-19 на Львовщине

"Каждую неделю мы регистрируем около 3 900 обращений людей с симптомами простуды. Часть из них обследуем, в частности тех, кто имеет хронические болезни или находится в группе риска. Согласно лабораторным исследованиям, количество случаев COVID-19 на прошлой неделе возросло. Для сравнения: еще две недели назад подтвердили только 28 случаев и госпитализировали 9 человек", — пояснила Иванченко-Тимко.

По ее словам, коронавирус стал сезонным вирусом, который будет и в дальнейшем вызывать заболевания. Причиной последнего роста заболеваемости могут быть новые разновидности штамма "Омикрон".

"Мы направили образцы в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Ожидаем результаты, но они не повлияют на лечение или противоэпидемические мероприятия", — добавила медик.

Специалисты советуют людям с симптомами простуды оставаться дома и контактировать со своим семейным врачом. Тем, кто чувствует себя здоровым, медики рекомендуют избегать массовых скоплений людей, соблюдать правила личной гигиены и "кашлевого этикета".

"Если вы в церкви или в общественном месте и видите, что кто-то рядом кашляет, отступите хотя бы на один метр. Это безопасное расстояние", — подчеркнула Иванченко-Тимко.

Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
