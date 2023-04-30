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На Львівщину прибув гуманітарний конвой від Франції

30 квітня 2023 17:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На Львівщину прибув гуманітарний конвой від Франції
Французи доставили в Україну автомобілі швидкої допомоги. Фото: Максим Козицький
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Франції. У рамках цієї допомоги Україна отримала майже 20 автомобілів швидкої допомоги. 

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

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"Важливе підсилення для медичних бригад, які рятують наших воїнів та цивільних: на Львівщину з Франції прибув гуманітарний конвой майже два десятки "швидких". Кожна з них наповнена всім необхідним для порятунку життів", — написав Козицький. 

Гуманітарна допомога від Франції. Фото: Максим Козицький
Гуманітарна допомога від Франції. Фото: Максим Козицький

За словами очільника обласної адміністрації, 13 "швидких" передали військовим медикам, які працюють на складних напрямках, чотири — фахівцям екстреної меддопомоги Харківської області, ще одна машина, яку обладнали згідно зі стандартами ДСНС, служитиме для розмінування територій.

Франція доставила в Україну автомобілі "швидкої". Фото: Максим Козицький
Франція доставила в Україну автомобілі "швидкої". Фото: Максим Козицький

"Дякуємо за ці автомобілі SAFU колективу допомоги Украïні, який власники підприємств швидкоï допомоги створили у Франції 28 лютого 2022 року. Загалом вони вже передали нашим медикам понад 90 "швидких" та більше ніж 600 тонн медичних вантажів. Дякуємо Aide Médicale&Caritative France-Ukraine, Всеукраїнській раді реанімації і ТОВ "Санагро Україна", — зазначив він.  

Козицький також наголосив, що карети швидкої медичної допомоги особисто доправили 35 французів, які причетні до виробництва і закупівлі цих машин. 

Автомобілі "швидкої", доставлені в Україні з Франції. Фото: Максим Козицький
Автомобілі "швидкої", доставлені в Україні з Франції. Фото: Максим Козицький

Нагадаємо, 22 квітня Україна та Франція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту. Європейська країна надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові нашої країни.

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