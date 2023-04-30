На Львівщину прибув гуманітарний конвой від Франції

Французи доставили в Україну автомобілі швидкої допомоги. Фото: Максим Козицький

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Франції. У рамках цієї допомоги Україна отримала майже 20 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Важливе підсилення для медичних бригад, які рятують наших воїнів та цивільних: на Львівщину з Франції прибув гуманітарний конвой — майже два десятки "швидких". Кожна з них наповнена всім необхідним для порятунку життів", — написав Козицький.

Гуманітарна допомога від Франції. Фото: Максим Козицький

За словами очільника обласної адміністрації, 13 "швидких" передали військовим медикам, які працюють на складних напрямках, чотири — фахівцям екстреної меддопомоги Харківської області, ще одна машина, яку обладнали згідно зі стандартами ДСНС, служитиме для розмінування територій.

Франція доставила в Україну автомобілі "швидкої". Фото: Максим Козицький

"Дякуємо за ці автомобілі SAFU — колективу допомоги Украïні, який власники підприємств швидкоï допомоги створили у Франції 28 лютого 2022 року. Загалом вони вже передали нашим медикам понад 90 "швидких" та більше ніж 600 тонн медичних вантажів. Дякуємо Aide Médicale&Caritative France-Ukraine, Всеукраїнській раді реанімації і ТОВ "Санагро Україна", — зазначив він.

Козицький також наголосив, що карети швидкої медичної допомоги особисто доправили 35 французів, які причетні до виробництва і закупівлі цих машин.

Автомобілі "швидкої", доставлені в Україні з Франції. Фото: Максим Козицький

Нагадаємо, 22 квітня Україна та Франція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту. Європейська країна надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові нашої країни.