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Во Львовскую область прибыл гуманитарный конвой от Франции

30 апреля 2023 17:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Во Львовскую область прибыл гуманитарный конвой от Франции
Французы доставили в Украину автомобили скорой помощи. Фото: Максим Козицкий
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украина получила очередную партию гуманитарной помощи от Франции. В рамках этой помощи Украина получила около 20 автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Важное усиление для медицинских бригад, спасающих наших воинов и гражданских: во Львовскую область из Франции прибыл гуманитарный конвой — почти два десятка "скорых". Каждая из них наполнена всем необходимым для спасения жизней", — написал Козицкий.

Гуманитарная помощь Франции. Фото: Максим Козицкий
Гуманитарная помощь Франции. Фото: Максим Козицкий

По словам главы областной администрации, 13 "скорых" передали военным медикам, работающим на сложных направлениях, четырем — специалистам экстренной медпомощи Харьковской области, еще одна машина, которую оборудовали согласно стандартам ГСЧС, будет служить для разминирования территорий.

Франция доставила в Украину автомобили "скорой". Фото: Максим Козицкий
Франция доставила в Украину автомобили "скорой". Фото: Максим Козицкий

"Спасибо за эти автомобили SAFU – коллективу помощи Украине, который владельцы предприятий скорой помощи создали во Франции 28 февраля 2022 года. В целом они уже передали нашим медикам более 90 "скорых" и более 600 тонн медицинских грузов. Спасибо Aide Médicale&Caritative France-Ukraine, Всеукраинскому совету реанимации и ООО "Санагро Украина", — отметил он.

Козицкий также отметил, что кареты скорой медицинской помощи лично доставили 35 французов, причастных к производству и закупке этих машин.

Автомобили "скорой", доставленные в Украину из Франции. Фото: Максим Козицкий
Автомобили "скорой", доставленные в Украину из Франции. Фото: Максим Козицкий

Напомним, 22 апреля Украина и Франция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере транспорта. Европейская страна будет оказывать экспертную поддержку и содействовать участию французских компаний в восстановлении нашей страны.

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