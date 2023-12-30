На об'їзній Львова автомобіль наїхав на 60-річного чоловіка

Місце ДТП на об'їзній Львова. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

На об'їзній Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Audi наїхав на 60-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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У поліції розповіли, що аварія сталась вчора, 29 грудня, о 19:20 на автодорозі "Західний обхід Львова".

Місце ДТП на об'їзній Львова. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

За попередньою інформацією, водія Audi, 21-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода — 60-річного мешканця Львова. Він переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

"За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участі вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці.

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