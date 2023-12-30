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На объездной Львова автомобиль наехал на 60-летнего мужчину

30 декабря 2023 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На объездной Львова автомобиль наехал на 60-летнего мужчину
Место ДТП на объездной Львова. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На объездной Львова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Audi наехал на 60-летнего мужчину.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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В полиции рассказали, что авария произошла вчера, 29 декабря, в 19:20 на автодороге "Западный обход Львова".

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Место ДТП на объездной Львова. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

По предварительной информации, водитель Audi, 21-летний львовянин, совершил наезд на пешехода — 60-летнего жителя Львова. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

"По факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.

Также мы писали, что в Тернопольской области микроавтобус протаранил телегу с колядниками. В результате ДТП в больницу попал один из несовершеннолетних пассажиров телеги.

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