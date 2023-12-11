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На одному із КПП на польському кордоні завершили блокаду

11 грудня 2023 14:45
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На одному із КПП на польському кордоні завершили блокаду
Протест польських перевізників на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Сьогодні на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" завершили блокаду.  З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Кубраков розповів, що сьогодні з 14:00 на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів, також оформлюються 25 вантажівок, які прямуватимуть в бік Польщі.

"Понад місяць тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокований повністю, а подальші блокування не допущені", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, Укрзалізниця масово переправляє через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з вантажівками. Митники Польщі провели перевірку навантаженого 23 фурами тестового контрейлерного потяга з України.

Перша партія українських вантажівок прибула до Польщі залізницею, вчора, 10 грудня. Після перетину кордону вони поїдуть до своїх пунктів призначення автомобільними шляхами. 

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