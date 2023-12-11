На одном из КПП на польской границе завершили блокаду

Протест польских перевозчиков на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Сегодня на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" завершили блокаду. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Кубраков рассказал, что сегодня с 14:00 на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" возобновили стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств, также оформляются 25 грузовиков, которые будут следовать в сторону Польши.

"Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда министерства и посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокировки. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", — говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця массово переправляет через украинско-польскую границу контрейлерные поезда с грузовиками. Таможенники Польши провели проверку нагруженного 23 фурами тестового контрейлерного поезда из Украины.

Первая партия украинских грузовиков прибыла в Польшу по железной дороге, вчера, 10 декабря. После пересечения границы они поедут в свои пункты назначения автомобильными путями.