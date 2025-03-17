Пожежа у Львові на площі Ринок 17 березня — що трапилось

На площі Ринок у Львові пожежа в одному із закладів — фото
На площі Ринок у Львові 17 березня було чутно звуки вибухів. В одному із закладів трапилося загоряння електрокабелю.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Пожежа у центрі Львова 17 березня
Як відомо, сьогодні львів'яни помітили у "Копальні кави" на площі Ринок задимлення та почули звуки вибухів.
У коментарі Новини.LIVE ДСНС повідомила, що на місце виїхали рятувальники та патрульні. Інформації про травмованих немає.
Нагадаємо, два тижні тому у Києві сталася масштабна пожежа на СТО. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Також ми писали, що біля мосту Патона у Києві загорівся тролейбус.
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