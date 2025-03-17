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На площі Ринок у Львові пожежа в одному із закладів — фото

17 березня 2025 12:31
Карина Приходько - Редактор
Пожежа у Львові на площі Ринок 17 березня — що трапилось
Пожежа в закладі у Львові. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

На площі Ринок у Львові 17 березня було чутно звуки вибухів. В одному із закладів трапилося загоряння електрокабелю.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Як відомо, сьогодні львів'яни помітили у "Копальні кави" на площі Ринок задимлення та почули звуки вибухів. 

Пожежа у центрі Львова 17 березня
Рятувальники на місці пожежі на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE
Пожежа у центрі Львова 17 березня
Поліція на місці пожежі на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE ДСНС повідомила, що на місце виїхали рятувальники та патрульні. Інформації про травмованих немає.

Нагадаємо, два тижні тому у Києві сталася масштабна пожежа на СТО. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також ми писали, що біля мосту Патона у Києві загорівся тролейбус

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