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На площади Рынок во Львове пожар в одном из заведений — фото

17 марта 2025 12:31
Карина Приходько - Редактор
Пожар во Львове на площади Рынок 17 марта — что случилось
Пожар в заведении во Львове. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

На площади Рынок во Львове 17 марта были слышны звуки взрывов. В одном из заведений произошло возгорание электрокабеля.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Как известно, сегодня львовяне заметили в "Копальне кофе" на площади Рынок задымление и услышали звуки взрывов.

Пожежа у центрі Львова 17 березня
Спасатели на месте пожара на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE
Пожежа у центрі Львова 17 березня
Полиция на месте пожара на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

В комментарии Новини.LIVE ГСЧС сообщила, что на место выехали спасатели и патрульные. Информации о травмированных нет.

Напомним, две недели назад в Киеве произошел масштабный пожар на СТО. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также мы писали, что возле моста Патона в Киеве загорелся троллейбус.

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