Пожар во Львове на площади Рынок 17 марта — что случилось

На площади Рынок во Львове пожар в одном из заведений — фото
На площади Рынок во Львове 17 марта были слышны звуки взрывов. В одном из заведений произошло возгорание электрокабеля.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пожар в центре Львова 17 марта
Как известно, сегодня львовяне заметили в "Копальне кофе" на площади Рынок задымление и услышали звуки взрывов.
В комментарии Новини.LIVE ГСЧС сообщила, что на место выехали спасатели и патрульные. Информации о травмированных нет.
Напомним, две недели назад в Киеве произошел масштабный пожар на СТО. Пострадавших в результате инцидента нет.
Также мы писали, что возле моста Патона в Киеве загорелся троллейбус.
Читайте Новини.LIVE!