Незаконна вирубка лісу на Прикарпатті на мільйон гривень — яке покарання визначив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: pixels.com

На Івано-Франківщині мешканець села Хімчин попався за незаконну вирубку бука, що є цінною породою деревини, у заповіднику. Своїми діями він спричинив шкоду лісництву майже на мільйон гривень, за що суд присудив йому п'ять років позбавлення волі, але з виправним терміном в один рік.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, підсудний вирішив в незаконний спосіб запастися деревиною на території Кобаківського лісництва, що належить до природно-заповідного фонду НПП "Гуцульщина". За допомогою бензопилки він зрізав два буки з діаметрами стовбурів 52 см та 60 см. Експерти підрахували, що таким чином він заподіяв шкоду лісу на загальну суму 504 678 грн.

Але на цьому підсудний не зупинився і через якийсь час в цьому самому заповіднику незаконно зрубав ще два буки з діаметрами стовбурів 61 см та 56 см.

Це ще спричинило шкоди лісництву на 446 822 грн. Таким чином, загальна сума заподіяної шкоди становить 951 500 грн.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік пояснив, що пиляв рідкісні дерева для обігріву оселі. Завдану матеріальну шкоду він відшкодувати не може, бо родина не має таких грошей. Обіцяв більше такого не робити та просив суворо його не карати, адже рубав ліс через скрутне становище і відверто шкодує про свій злочин.

Суд визнав щире каяття чоловіка, і хоча судив його за важкий злочин, проте ухвалив йому вирок у п'ять років позбавлення волі із випробувальним терміном в один рік. Крім того, злочинцю все ж таки треба буде сплатити всю суму збитків, які він завдав лісогосподарству через свої дії.

Раніше ми розповідали, що у центрі Києва чоловік викрав лего-конструктор панди. Він заховав його під куртку та покинув приміщення.

А ще у Києві раніше судимий пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати.