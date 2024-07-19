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На Прикарпатье мужчина напилил для обогрева дома древесины на миллион гривен — как его наказал суд

19 июля 2024 07:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Пять лет с испытательным сроком один год получил мужчина, незаконно вырубивший лес в заповеднике
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Ивано-Франковской области житель села Химчин попался за незаконную вырубку бука, который является ценной породой древесины. Своими действиями он нанес ущерб лесничеству почти на миллион гривен, за что суд присудил ему пять лет лишения свободы, но с испытательным сроком в один год.  

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам следствия, подсудимый решил незаконно запастись древесиной на территории Кобаковского лесничества, принадлежащего к природно-заповедному фонду НПП "Гуцульщина". С помощью бензопилы он срезал два бука с диаметрами стволов 52 см и 60 см. Эксперты подсчитали, что таким образом причинил вред лесу на общую сумму 504 678 грн.

Но на этом подсудимый не остановился и через некоторое время в этом же заповеднике незаконно срубил еще два бука с диаметрами стволов 61 см и 56 см.

Это еще нанесло вред лесничеству на 446 822 грн. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба природе и заповеднику составляет 951 500 грн.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина объяснил, что пилил редкие деревья для обогрева дома. Нанесенный материальный ущерб он возместить не может, потому что у семьи нет таких денег. Обещал больше такого не делать и просил строго его не наказывать, ведь рубил лес из-за тяжелого положения и откровенно сожалеет о своем преступлении.

Суд признал искреннее раскаяние мужчины, и хотя судил его за тяжкое преступление, однако вынес ему приговор в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, преступнику все же нужно будет оплатить всю сумму ущерба, который он нанес лесохозяйству.

Ранее мы рассказывали, что в центре Киева мужчина украл лего-конструктор с пандой. Он спрятал его под куртку и покинул помещение.

А еще в Киеве ранее судимый ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.

правосудие Ивано-Франковская область лес вырубка леса судебные решения

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