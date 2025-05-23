ДТП на Прикарпатті — студентка-водійка уникнула покарання

Наслідки ДТП на Прикарпатті. Фото: ДСНС

В одному із сіл на Прикарпатті студентка здійснила масштабну дорожньо-транспортну пригоду, де постраждали 11 людей. За це водійці Jaguar призначили лише умовний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, аварія трапилася 22 грудня 2024 року у селі Лоєва на трасі Мукачево — Львів. Тоді студентка Анна Жидяк їхалала електрокаром Jaguar і зі швидкістю 110 км/год обганяла попутне авто. Так, вона виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Renault Trafic, де було багато людей.

Після цього ДТП 13 постраждалих доставили до лікарні, серед них була 4-річна дитина. Згідно з висновками медекспертів, 11 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Рішення суду

Під час судового засідання студентка Львівського торгово-економічного університету Анна Жидяк визнала свою провину. Вона розповіла, що в той день разом з друзями поверталась з Буковелю. За її словами, вона не їхала 110 км/год і не пам'ятає, як виїхала на зустрічну смугу.

Пояснюючи причину ДТП, водійка сказала, що в неї мало водійського досвіду і вона не бачила іншу автівку на зустрічній смузі.

Як відомо, внаслідок цієї аварії вона теж травмувалася. У неї був перелом двох рук та струс мозку. Жидяк розповіла, що її батьки відвідували постраждалих у лікарні та виплатили їм гроші за заподіяну шкоду.

Так, Надвірнянський районний суд визнав дівчину винною у порушенні правил дорожнього руху та призначив її п'ять років ув’язнення. Однак суд замінив реальний термін покарання на три роки умовного.

Нагадаємо, у Кіровоградській області п'яний чоловік на смерть збив жінку і втік з місця ДТП. Він отримав тюремний термін.

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