ДТП на Прикарпатье — студентка-водитель избежала наказания

Последствия ДТП на Прикарпатье. Фото: ГСЧС

В одном из сел на Прикарпатье студентка совершила масштабное дорожно-транспортное происшествие, где пострадали 11 человек. За это водителю Jaguar назначили лишь условный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, авария случилась 22 декабря 2024 года в селе Лоева на трассе Мукачево — Львов. Тогда студентка Анна Жидяк ехала на электрокаре Jaguar и со скоростью 110 км/ч обгоняла попутное авто. Так, она выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Renault Trafic, где было много людей.

После этого ДТП 13 пострадавших доставили в больницу, среди них был 4-летний ребенок. Согласно выводам медэкспертов, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Решение суда

Во время судебного заседания студентка Львовского торгово-экономического университета Анна Жидяк признала свою вину. Она рассказала, что в тот день вместе с друзьями возвращалась из Буковеля. По ее словам, она не ехала 110 км/ч и не помнит, как выехала на встречную полосу.

Объясняя причину ДТП, водитель сказала, что у нее мало водительского опыта и она не видела другую машину на встречной полосе.

Как известно, в результате этой аварии она тоже травмировалась. У нее был перелом двух рук и сотрясение мозга. Жидяк рассказала, что ее родители посещали пострадавших в больнице и выплатили им деньги за причиненный ущерб.

Так, Надворнянский районный суд признал девушку виновной в нарушении правил дорожного движения и назначил ей пять лет заключения. Однако суд заменил реальный срок наказания на три года условного.

Напомним, в Кировоградской области пьяный мужчина насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Он получил тюремный срок.

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